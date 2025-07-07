Завершились еще 2 матча 1/8 финала мужского разряда на Уимблдоне-2025. Результаты и отчет о них читайте на "Футбол 24+".

Уимблдон-2025, трава, мужчины, 1/8 финала

Марин Чилич (Хорватия, ATP №83) – Флавио Коболли (Италия, ATP №24) – 1:3 (4:6; 4:6; 7:6 (7:4 на тайбрейке); 6:7 (3:7 на тайбрейке)

Алекс Де Минор (Австралия, ATP №11) – Новак Джокович (Сербия, ATP №6) – 1:3 (6:1, 4:6, 4:6, 4:6)

Открывали игровой день Марин Чилич и Флавио Коболли. Итальянец забрал первые два сета со счетом 6:4, а затем соперники обменялись победами на тайбрейках. Это означало дебютный выход 23-летнего Коболли в четвертьфинал мэйджора. На трибунах сидели его братья и отец, который не смог сдержать слез.

'It's a maiden major quarter-final for Flavio Cobolli" ?



Italian Cobolli defeats Marin Cilic to reach the Last 8 of #Wimbledon for the first time, doing so by winning 6-4, 6-4, 6-7(4), 7-6(3)



Just look at what it means to him and his family ️ pic.twitter.com/LVLb9moNKI — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

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Звездный гость наблюдал и за матчем Джоковича против Де Минора – восьмикратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер в сопровождении жены Мирки.

A special spectator in the Royal Box for the Novak Djokovic vs Alex de Minaur #Wimbledon2025 fourth-round match.



However, surely the - time champion Roger Federer would have preferred to be playing on Centre Court. pic.twitter.com/ehQXwqOiXH — Sportstar (@sportstarweb) July 7, 2025

Первый сет завершился избиением серба со счетом 6:1, однако в дальнейшем Ноле контролировал ситуацию. Трижды по 6:4 – в следующий раунд проходит 38-летний Джокович.

Именно Коболли и Новак формируют третью пару четвертьфиналистов мужского разряда.