Джокович спасался от позора на глазах Федерера, Коболли довел отца до слез: 1/8 финала Уимблдона
Завершились еще 2 матча 1/8 финала мужского разряда на Уимблдоне-2025. Результаты и отчет о них читайте на "Футбол 24+".
Уимблдон-2025, трава, мужчины, 1/8 финала
Марин Чилич (Хорватия, ATP №83) – Флавио Коболли (Италия, ATP №24) – 1:3 (4:6; 4:6; 7:6 (7:4 на тайбрейке); 6:7 (3:7 на тайбрейке)
Алекс Де Минор (Австралия, ATP №11) – Новак Джокович (Сербия, ATP №6) – 1:3 (6:1, 4:6, 4:6, 4:6)
Открывали игровой день Марин Чилич и Флавио Коболли. Итальянец забрал первые два сета со счетом 6:4, а затем соперники обменялись победами на тайбрейках. Это означало дебютный выход 23-летнего Коболли в четвертьфинал мэйджора. На трибунах сидели его братья и отец, который не смог сдержать слез.
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Звездный гость наблюдал и за матчем Джоковича против Де Минора – восьмикратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер в сопровождении жены Мирки.
Первый сет завершился избиением серба со счетом 6:1, однако в дальнейшем Ноле контролировал ситуацию. Трижды по 6:4 – в следующий раунд проходит 38-летний Джокович.
Именно Коболли и Новак формируют третью пару четвертьфиналистов мужского разряда.