Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович (6) снялся с тысячника, который должен проходить в американском Цинциннати, сообщает SkySports. Интересно, что он пропустит этот турнир уже второй год подряд.

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Стоит добавить, что серб будет пропускать уже третий Мастерс подряд – до этого он пропустил соревнования в Риме и Торонто. Последний раз Джокович выходил на теннисный корт еще 11 июля, когда в полуфинале Уимблдона вылетел от действующей первой ракетки мира – Янника Синнера.

Таким образом, Новак не будет иметь ни одного матча в течение полутора месяцев до старта US Open, который начнется 24 августа. Это самый длинный перерыв между выступлениями для Джоковича с прошлого года. Мастерс в Цинциннатти стартует 7 августа, а звание действующего чемпиона будет отстаивать Янник Синнер.

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