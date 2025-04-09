Далеко не все фавориты пережили 1/16 Мастерса в Монте-Карло. Читайте отчет о провале Джоковича и других интересных результатах.

ATP 1000, Монте-Карло. Грунт. 1/16 финала

Андрей Рублев – Гаэль Монфис – 2:0 (6:4, 7:6)

Франсиско Черундоло – Карлос Алькарас – 1:2 (6:3, 0:6, 1:6)

Томаш Махач – Алекс Де Минор – 1:2 (6:3, 0:6, 3:6)

Роберто Баутиста-Агут – Каспер Рууд – 0:2 (2:6, 1:6)

Новак Джокович – Алехандро Табило – 0:2 (3:6, 4:6)

Гаэль Монфис не смог порадовать Элину Свитолину и всех украинцев. Французский ветеран дал достойный бой москвичу Рублеву, однако все же вылетел в двух сетах. Особенно обидным для Монфиса был второй, где он упустил 4 сетбола!

Две украинки вылетели в первом же раунде теннисного турнира в Испании – одна из них была третьей сеяной

Карлос Алькарас неожиданно проиграл стартовый сет аргентинцу Франсиско Черундоло. Это лишь разозлило звездного испанца, который до конца матча подарил сопернику всего один гейм. По похожему сценарию развивалась дуэль Махача и Де Минора. Австралиец проиграл начало, но потом оправдал статус фаворита двумя уверенными сетами. Каспер Рууд чуть больше чем за час справился с Баутистой-Агутом, намекая на свое желание второй раз подряд выйти в финал Монте-Карло.

Главная сенсация стадии – вылет Новака Джоковича от Алехандро Табило (32-й номер рейтинга ATP)! Скромный чилиец закрыл легенду в двух сетах и шагает дальше. Это была вторая очная встреча теннисистов. Интересно, что год назад в Риме Табило также одолел Джоковича со счетом 2:0.