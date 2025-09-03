Экс-первый номер мирового рейтинга Новак Джокович на стадии 1/2 финала US Open-2025 должен встретиться с испанцем Карлосом Алькарасом – второй ракеткой мира. Серб, который является четырехкратным чемпионом американского мейджора, хочет огорчить своего соперника и помешать проведению будущего финала между ним и Янником Синнером из Италии.

Джокович с историческим рекордом вышел в полуфинал US Open-2025 – повторил американскую легенду

– Новак, как бы вы описали путь, который ждет вас впереди?

– Ну, легче не будет, это я вам точно говорю. Но слушайте, как я уже говорил, я попробую просто жить одним днем, действительно заботиться о своем теле, пытаться расслабиться и восстановиться. Следующие несколько дней действительно ключевые для меня, чтобы привести свое тело в форму и быть готовым бороться в пяти сетах, если потребуется. Поэтому я просто очень хотел бы этого, хотел бы быть в форме на достаточном уровне, чтобы играть и играть потенциально пять сетов с Карлосом. И я знаю, что мне понадобится мой лучший теннис, но я буду соответствовать этому вызову. Обычно я люблю играть большие матчи на большой арене. Просто я не совсем уверен, как будет чувствовать себя тело в ближайшие несколько дней. Но я сделаю все возможное со своей командой, чтобы быть в форме для этого. Надо будет много бегать, это точно. Я имею в виду, что не будет коротких розыгрышей.

– Насколько ваша оценка того, что нужно, чтобы выиграть этот турнир, продиктована тем уровнем, который эти двое ребят (Янник Синнер и Карлос Алькарас) демонстрируют?

– Нам не нужно тратить слова на этих двоих. Мы знаем, что они двое лучших теннисистов в мире. Все, наверняка, ожидают и предвидят финал между ними двумя. Я попробую испортить планы большинства. Посмотрим, Синнеру еще нужно выиграть свои матчи, чтобы выйти в финал, но они определенно играют здесь в лучший теннис среди всех. Они были доминирующей силой с самого начала турнира, но я точно не собираюсь выходить на корт с белым флагом. Я не думаю, что кто-то так делает, когда играет с ними, но особенно не я.

Я вышел в еще один полуфинал турнира Grand Slam в этом году. Я был очень стабильным, наиболее стабильным именно на мейджорах, и это именно то, о чем я говорил в начале сезона, что хотел бы показать свой лучший теннис и достичь лучших результатов на этих соревнованиях. Так что вот мы здесь. У меня есть еще один шанс и еще одна попытка. Надеюсь, как я уже сказал, я смогу быть в достаточной для этого форме и смогу играть достаточно хорошо, чтобы не отставать от Карлоса. И тогда этот матч может выиграть любой, – цитирует Джоковича Большой теннис Украины.

Алькарас вышел в полуфинал US Open – далее возможна встреча с Джоковичем