Новак Джокович и Лернер Тин провели встречу первого раунда Открытого чемпионата США. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, мужчины, 1/64 финала

Новак Джокович (Сербия, АТР № 7) – Лернер Тин (США, АТР № 50) – 6:1, 7:6 (7:3), 6:2

38-летний Джокович, который имеет в активе 24 победы на турнирах серии Grand Slam, в частности – четыре на US Open, начал выступления на американском мейджоре с уверенной победы над местным теннисистом Лернером Тином.

Первый и третий сеты серб выиграл без шансов для соперника – Тин смог забрать в них лишь три гейма. А вот вторая партия получилась по-настоящему боевой. Ее судьба решилась только на тай-брейке – Джокович забрал пять очков на подаче Тина, сам потерял три очка на своих мячах и победил со счетом 7:3.

Вся встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.

Джокович стал первым игроком среди мужчин или женщин в Открытой эре тенниса, который одержал 75-ю подряд победу в стартовых матчах на мейджорах в одиночном разряде. 55 побед Новак одержал в трех сетах.

75 - Novak Djokovic has claimed a 75th consecutive opening win at Grand Slam events, becoming the first player (male or female) in the Open Era to achieve the feat in Singles main draws. Machine.#USOpen | @usopen @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/W6D7vunbsD — OptaAce (@OptaAce) August 25, 2025

