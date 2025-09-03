Новак Джокович и Тейлор Фриц встретились в 1/4 финала Открытого чемпионата США. Результат и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, мужчины, 1/4 финала

Новак Джокович (Сербия, АТР № 7) – Тейлор Фриц (США, АТР № 4) – 6:3, 7:5, 3:6, 6:4

Джокович отмечает феноменальный юбилей в мировом рейтинге – серб входит в тройку гвардейцев реестра

Титулованный Джокович был фаворитом поединка. Это было удивительно, ведь он в мировом рейтинге занимает седьмое место, а американец Фриц – четвертое. Ко всему, US Open является для Тейлора как бы домашним турниром. Однако Новак – четырехкратный чемпион американского мейджора. Фриц о таком сейчас может лишь мечтать.

Первый сет Джокович выиграл с одним брейком, а во втором победил, дважды забрав подачу американца, хотя и сам один раз не удержал собственный гейм. В третьем сете Новак под давлением 27-летнего Фрица потерял инициативу и американец свое отставание сократил.

Четвертый сет обещал получиться сверхнапряженным, потому что Фрицу надо было идти ва-банк. Соперники обменивались своими геймами, пока в десятом Джокович не включился на полную на подаче Фрица и сделал брейк.

Серб в четырнадцатый раз вышел в полуфинал в Нью-Йорке и сравнялся по этому показателю с американцем Джимми Коннорсом, который до этого возглавлял исторический реестр.

38-летний Джокович стал самым возрастным игроком в Открытой эре, кому удалось дойти до четвертьфинала на всех турнирах Grand Slam сезона.

В полуфинале US Open Новак Джокович сыграет против испанца Карлоса Алькараса. Серб побеждал представителя Испании в этом году в четвертьфинале Australian Open.

Алькарас вышел в полуфинал US Open – далее возможна встреча с Джоковичем