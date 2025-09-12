Суперзвезда тенниса вместе с женой и детьми переезжает в роскошный дом на побережье вблизи столицы Греции – Афин, информирует Corriere Della Sera. 38-летний Джокович планирует подать заявку на получение греческой "Золотой визы" – программы, которая предусматривает право на проживание в Греции в обмен на инвестиции в недвижимость на сумму не менее 250 тысяч евро.

Рейтинг АТР получил нового лидера, прогресс Джоковича, новая третья ракетка Украины

Также Ноле переносит турнир ATP 250, который организует его брат Джордже. Соревнования должны были состояться в Белграде, но "переезжают" в Афины на 2-8 ноября. Некоторые сербские СМИ раскритиковали Джоковича, называя его "фальшивым патриотом".

Не секрет, что у теннисиста напряженные отношения с действующим правительством Сербии. Новак резко критиковал президента Александара Вучича, а также был близок к протестному студенческому движению. Ситуация обострилась в ноябре прошлого года после обвала укрытия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, из-за которого погибли 15 человек. Это вызвало протесты против правительства, обвиненного в коррупции и нарушениях при заключении контрактов на реконструкцию вокзала.