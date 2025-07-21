Сербский теннисист Новак Джокович в новой версии реестра Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает шестую позицию. У него 4130 очков.

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Это 345-я неделя подряд, когда Джокович находится в топ-10. Такая серия началась у Новака в июле 2018 года. Ранее он не покидал первую десятку 555 недель в период с марта 2007-го по ноябрь 2017-го.

900 недель в топ-10 рейтинга АТР до Джоковича проводили только Роджер Федерер (968) и Рафаэль Надаль (912), которые уже завершили свои карьеры.

Кстати, как сообщает Tennis.com, 428 недели из 900 Новак Джокович занимал первое место в рейтинге. Этот показатель серба является абсолютным рекордом в истории как рейтинга АТР, так и рейтинга WTA.

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