ATP 1000, Мадрид (Испания), грунт, 1/32 финала

Маттео Арнальди (Италия, ATP №44) – Новак Джокович (Сербия, ATP №5) – 2:0 (6:3, 6:4)

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Одиозного Новака Джоковича деклассировал на турнире тысячника в Мадриде 44-я ракетка мира Маттео Арнальди. Это уже третье подряд поражение сербского теннисиста, после неудач против Алехандро Табило и Якуба Меншика.

В первом сете итальянец шокировал Новака на старте, против серб сумел сделать брейк и, казалось, успокоить игру. Но партия в итоге была за Арнальди – 6:3 в его пользу.

Первый гем второго сета Джокович забрал со счетом 40:15 и на корте запахло камбэком. Но Арнальди считал иначе и снова пристыдил серба – на этот раз 6:4 в партии и уверенные 2:0 по итогам матча.

Таким образом Маттео Арнальди стал первым теннисистом вне топ-30 рейтинга АТР, который победил Новака в Мадриде. В 1/16 турнира итальянец сыграет против Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины.

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