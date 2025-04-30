Сербский теннисист Новак Джокович пропустит Мастерс в Риме, сообщает пресс-служба турнира Internazionali BNL d'Italia.

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Стоит отметить, что турнир в столице Италии является особенным для экс-первой ракетки мира. Именно на нем он выиграл шесть трофеев (в 2008-м, 2011-м, 2014-м, 2015-м, 2020-м и 2022-м годах) и еще шесть раз доходил до финала, что делает его вторым самым титулованным чемпионом в Риме после Рафаэля Надаля. Впервые Новак сыграл в Риме в 2007 году и с тех пор не пропустил ни одного турнира (всего одержал 68 побед в 80 сыгранных матчах).

Отмечается, что в 2025 году Джокович ни разу не побеждал на грунте и имеет серию из трех поражений подряд. Как следствие, серб решил взять время на восстановление и подготовку к Ролан Гаррос.

Напомним, что в своих последних матчах Новак уступил Якубу Меншику в финале хардового Мастерса в Майами, а затем проиграл на старте двух грунтовых соревнований АТР 1000 – Алехандро Табило в Монте-Карло и Маттео Арнальди в Мадриде.

К слову, турнир в Риме пройдет с 7 по 18 мая.

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