Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что в свои 38 лет он продолжает выходить на корт не только ради трофеев.

Умер тренер, который подарил миру Джоковича – он сам был шестой ракеткой мира

"Кроме тех матчей (в этом году), где я проиграл двум лучшим игрокам мира, я считаю, что показал очень хороший теннис на турнирах Grand Slam, выходил в полуфиналы каждого из них. Это говорит об уровне и стабильности. Конечно, я этим доволен. Но во мне всегда живет победитель. Он хочет быть лучшим. Мне повезло испытать самые большие моменты в этом спорте за 20 лет карьеры.

Да, неприятно проигрывать в больших матчах сильнейшим игрокам мира, однако это не останавливает меня. Я играю в теннис не только ради трофеев. Есть и другие причины, почему я продолжаю. Одна из них – это любовь и поддержка по всему миру. И надежда, что мое участие в крупных турнирах поможет росту тенниса как спорта. Это меня мотивирует. У меня мурашки по коже каждый раз, когда я выхожу на корт и слышу, как люди скандируют мое имя. Это прекрасное чувство", – признался Джокович во время пресс-конференции на турнире в Шанхае.

Новак Джокович в мировом рейтинге занимает на сегодня 5-е место.

Джокович разрывает связи с Сербией и переезжает в другую страну: "Фальшивый патриот"