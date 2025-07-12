"После дуэли, которую Синнер и Алькарас провели в Париже, я думаю, что ожидание от этого финала огромное, потрясающее. Сейчас они, безусловно, на несколько уровней выше всех.

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Я отдам небольшое преимущество Карлосу как фавориту из-за двух титулов, которые он выиграл здесь, его игру и уверенность, которой он сейчас обладает. Но это лишь небольшое преимущество, потому что Янник очень хорошо бьет по мячу. Это будет, опять же, очень равный матч, как и в Париже", – цитирует Джоковича Sky Sports.

Напомним, в полуфинале Янник Синнер (ATP № 1) выбил Новака Джоковича (ATP № 6), тогда как Карлос Алькарас (ATP № 2) дожал Тейлора Фрица (ATP № 5).

Решающая дуэль Уимблдона состоится в воскресенье, 13 июля. Начало встречи в 13:00.

Синнер и Алькарас еще до финала Уимблдона-2025 установили грандиозное достижение в истории тенниса