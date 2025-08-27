Новак Джокович и Александр Зверев провели встречи второго раунда Открытого чемпионата США. Результаты матчей и отчеты – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, мужчины, 1/32 финала

Новак Джокович (Сербия, АТР № 7) – Закери Швайда (США, АТР № 145) – 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1

Александр Зверев (Германия, АТР № 3) – Алехандро Табило (Аргентина, АТР № 122) – 6:2, 7:6 (7:4), 6:4

Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович во встрече второго раунда Открытого чемпионата США против американца Закери Швайды, который вышел в основу из квалификации, чуть не попал впросак – проиграл на тай-брейке первый сет и был вынужден отыгрываться.

Из непростого положения серб достойно вышел, сумев быстро отыграться и победить по сумме четырех партий. Матч длился 2 часа 34 минуты.

Во втором раунде свой статус одного из фаворитов мейджора подтвердил немец Александр Зверев. Он уверенно разобрался с аргентинцем Алехандро Табило в трех сетах.

