US Open-2025, хард, мужчины, 1/16 финала

Новак Джокович (Сербия, АТР № 7) – Кэмерон Норри (Великобритания, АТР № 35) – 6:4, 6:7, 6:2, 6:3

Тейлор Фриц (США, АТР № 4) – Жером Ким (Швейцария, АТР № 175) – 7:6(3), 6:7(9), 6:4, 6:4

Сербский ветеран Новак Джокович продолжает удачно выступать на нынешнем US Open. Седьмая ракетка мира в четырех сетах победил британца Кэмерона Норри. Джокович проиграл второй сет, но уверенно выиграл два следующих. В следующем круге Новак сыграет с Яном-Леннардом Штруффом (АТР №144).

Четвертая ракетка мира Тейлор Фриц довольно уверенно переиграл швейцарского квалифаера Жерома Кима, который занимает лишь 175-е место в мировом рейтинге. Впрочем, Жером дал хороший бой титулованному сопернику, но Фриц одержал победу в четырех сетах. В следующем раунде американец сыграет против чеха Томаша Махача (АТР №22).

