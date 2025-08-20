Видеоблогер и боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) проведет выставочный бой с непобедимым чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 КО).

Поединок состоится 14 ноября на State Farm Arena в Атланте, поединок вживую будет транслировать Netflix, Соответствующее сообщение с анонсом поединка Пол – Дэвис появился на официальной странице Netfliх в соцсети Х.

Ранее инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что бой будет выставочным. Кроме того, Джей Пол планировал провести бой с Энтони Джошуа, однако переговоры с ним сорвались из-за проблем с согласованием транслятора.

Напомним, Джервонта Дэвис является непобедимым чемпионом мира в легком весе. Впрочем, последний поединок Дэвиса, в котором он встречался с Ламонтом Роучем, завершился вничью.

Джейк Пол в июле победил экс-чемпиона мира Хулио Сезара Чавеса-младшего. Интересно, что этот поединок прошел в лимите крузервейта (до 90,7 кг). Вероятно, Пол будет иметь значительное преимущество в габаритах над Джервонтой, который боксирует только в легком весе (до 61, 2 кг).

One will rise. One will fall.



JAKE "EL GALLO" PAUL VS. GERVONTA "TANK" DAVIS

Friday, November 14

Atlanta, GA

LIVE only on Netflix pic.twitter.com/p2YIq37LOI — Netflix (@netflix) August 20, 2025

