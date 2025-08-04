Популярный блогер и боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) решил бороться с теми, кто обвиняет его в подтасованных боях.

Пол нанял адвоката Алекса Спиро для рассмотрения и противодействия различным ложным и вредным заявлениям, сообщает Daily Mail.

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Спиро представляет интересы некоторых известных личностей, в частности Илона Маска, Jay-Z, Алека Болдуина и других. Адвокат известен тем, что агрессивно защищает репутацию своих клиентов, а его услуги стоят около 3000 долларов в час.

"Меня наняли для защиты интересов мистера Пола и подачи юридических исков за ущерб, который он понес. Если кто-то использует свою публичную площадку, чтобы распространять неправду, что вредит ему и боксу – это будет иметь последствия", – сказал Спайро.

Одним из самых громких критиков Джейка Пола является британский телеведущий Пирс Морган, который поставил под сомнение легитимность побед Пола.

Напомним, в своем последнем поединке американский блогер одолел экс-чемпиона мира Хулио Сезара Чавеса-младшего. В 2024 году Джейк Пол победил по очкам легенду бокса Майка Тайсона. Ранее в команде Пола заявили о намерении организовать бой против Александра Усика по правилам ММА.

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