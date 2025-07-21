После того как было объявлено о победе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа, на ринг вышел американский блогер и боксер Джейк Пол, который на камеру показал монету 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Усик получил вызов от Джейка Пола на бой по правилам ММА – известен ответ украинца, блогера уничтожают за предложение

Кроме этого, Пол выразил свое уважение как украинскому хевивейту, так и народу Украины: "Он заставил замолчать всех. Он – один из величайших за всю историю. Безграничное уважение к нему и к украинскому народу!"

Заметим, что после этого Джейк Пол вызвал Александра Усика на бой по правилам ММА. Украинец же стал двукратным абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, победив Даниэля Дюбуа нокаутом в 5 раунде.

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