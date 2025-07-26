Пол получил разрешение на бой за титул чемпиона мира, сообщает Boxing Scene. Впрочем, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что сначала американец должен победить соперника, который входит в топ-15 рейтинга тяжелого веса.

"Усик мог отправить Дюбуа в больницу": легендарный тренер объяснил, почему Даниэль проиграл в реванше

Мировые боксерские организации высоко оценили, которую Пол привлек к этому виду спорта, но Сулейман уточнил, что шоумену нужно перестать драться с боксерами, которые давно завершили карьеру и выйти на амбициозного бойца. Однако неизвестно сам ли Джейк заинтересован в таком поединке, менеджер Пола Накиса Бидарян на вопрос хочет ли его подопечный боя с серьезным соперником ответил "без комментариев".

Напомним, последний раз Джейк Пол выходил на ринг 29 июня, тогда он победил бывшего чемпиона мира из Мексики Хулио Сезара Чавеса-младшего. После победы над Чавесом Всемирная боксерская ассоциация (WBA) поставила Джейка на 14-е место в своем рейтинге боксеров.

Экс-тренер легендарного Майка Тайсона назвал один бой Усика, который он не хотел бы увидеть