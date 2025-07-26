Джейк Пол может провести бой за титул чемпиона мира – есть одно условие
Американский блогер и боксер Джейк Пол получил поддержку от боксерских организаций.
Пол получил разрешение на бой за титул чемпиона мира, сообщает Boxing Scene. Впрочем, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что сначала американец должен победить соперника, который входит в топ-15 рейтинга тяжелого веса.
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Мировые боксерские организации высоко оценили, которую Пол привлек к этому виду спорта, но Сулейман уточнил, что шоумену нужно перестать драться с боксерами, которые давно завершили карьеру и выйти на амбициозного бойца. Однако неизвестно сам ли Джейк заинтересован в таком поединке, менеджер Пола Накиса Бидарян на вопрос хочет ли его подопечный боя с серьезным соперником ответил "без комментариев".
Напомним, последний раз Джейк Пол выходил на ринг 29 июня, тогда он победил бывшего чемпиона мира из Мексики Хулио Сезара Чавеса-младшего. После победы над Чавесом Всемирная боксерская ассоциация (WBA) поставила Джейка на 14-е место в своем рейтинге боксеров.
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