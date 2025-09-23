Боксеры Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 KO) и Джейк Пол (12-1, 7 KO) провели первую пресс-конференцию и битву взглядов перед долгожданным поединком.

"Если Джервонта выиграет, то отправит меня обратно на YouTube": Джейк Пол – о бое с Дэвисом

"Я искренне уважаю его как бойца, как артиста. Он единственный в Америке, с кем есть смысл драться. Это вызов для меня. Это шаг вперед в моей карьере", – расщедрился на комплименты Джейк Пол.

Джервоната был более сдержанным в любезностях, но тоже отметил сильные стороны соперника.

"Я намного быстрее него. Он намного сильнее и намного крупнее, но мы все знаем, что более высоким бойцам тяжелее драться с более низкими. Он неплохой боец и выдержит несколько раундов, но как только там станет жарко – вы знаете, чем все закончится", – сказал Дэвис на пресс-конференции.

Напомним, что бой между Джейком Полом и Джервонтой Дэвисом состоится 14 ноября.

Джейк Пол проведет поединок против Джервонты Дэвиса – блогер имеет значительное преимущество в габаритах