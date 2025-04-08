Двукратный триумфатор конкурса данков оформил рекорд клуба НБА
Защитник Сакраменто Кингс Зак ЛаВин установил крутое достижение в матче регулярного первенства против Детройт Пистонс.
Зак ЛаВин стал первым игроком Сакраменто, который набрал 35+ очков и забросил более 5 трехочковых в двух играх подряд, сообщает НБА.
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Стоит отметить, что в ночь на 8 апреля в игре против Детройта ЛаВин набрал 43 очка, при этом забросив аж 8 трехочковых. А в прошлой игре против Кливленда, которая состоялась в ночь на 7 апреля, Зак записал в свой актив 37 баллов и 7 трехочковых.
Добавим, что Сакраменто сейчас занимает 9 место в Западной конференции, которое дает возможность побороться за путевку в плей-офф НБА в отборочных матчах.
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