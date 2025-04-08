Зак ЛаВин стал первым игроком Сакраменто, который набрал 35+ очков и забросил более 5 трехочковых в двух играх подряд, сообщает НБА.

НБА: Сакраменто одолел Детройт с трипл-даблом Сабониса и 43 очками Лавина, Майами продолжил позор Филадельфии

Стоит отметить, что в ночь на 8 апреля в игре против Детройта ЛаВин набрал 43 очка, при этом забросив аж 8 трехочковых. А в прошлой игре против Кливленда, которая состоялась в ночь на 7 апреля, Зак записал в свой актив 37 баллов и 7 трехочковых.

Добавим, что Сакраменто сейчас занимает 9 место в Западной конференции, которое дает возможность побороться за путевку в плей-офф НБА в отборочных матчах.

Zach LaVine is the first Kings player to record 35+ points and 5+ threes in consecutive games.



Last night: 37 PTS, 7 3PM

Tonight: 43 PTS, 8 3PM https://t.co/S9XYL38vpb pic.twitter.com/93ANudMYcp — NBA.com/Stats (@nbastats) April 8, 2025

Дончич уничтожил лидеров Западной Конференции НБА, объяснив свою мотивацию результатом Эль-Класико – видео