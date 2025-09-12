21-летний американский атлет Эррийон Найтон, двукратный призер ЧМ в беге на 200 метров, получил запрет на участие в любых соревнованиях сроком на 4 года, сообщило Подразделение добропорядочности в легкоатлетическом спорте (AIU) со ссылкой на решение Спортивного арбитражного суда CAS.

AIU в августе 2024 года подал иск в CAS из-за того, что Найтон участвовал в Олимпиаде-2024, где на 200-метровке занял четвертое место. Он не имел права на это, ведь с марта 2024 года имел положительный допинг-тест на запрещенный тренболон, но не был дисквалифицирован.

Антидопинговое агентство США (USADA) тогда признало Эррийона невиновным. World Athletics и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали апелляцию в CAS, обжаловав решение USADA, требуя дисквалифицировать Найтона и отменить все его результаты с марта 2024 года. Иск о 4-летней дисквалификации американца был одобрен.

Дисквалификация Найтона началась с 12 сентября этого года и будет продолжаться до июля 2028 года. Также будут отменены все результаты атлета с 26 марта по 12 апреля 2024 года.

