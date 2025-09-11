Ямайская бегунья на 400 метров с барьерами Рашелл Клейтон не сможет принять участие на чемпионате мира в этом году.

Клейтон не поедет в Токио на чемпионат мира-2025 по бегу с барьерами на 400 м, что подтвердил менеджер сборной Иан Форбс, сообщает Jamaica Obesrver.

Причиной стала травма, которую получила Рашелл еще в апреле. Из-за этого она не соревновалась почти два месяца, а последний старт Клейтон датирован 28 июня. Спортсменка снималась с заключительных этапов Бриллиантовой лиги и осталась вне финала престижной серии.

Отмечается, что Рашелл Клейтон заменит 25-летняя Саник Уокер, которая занимает 30-е место в мировом рейтинге дисциплины. Также в сборной Ямайки остаются самая рейтинговая местная бегунья Андреннетт Найт, которая является чемпионкой этапа Бриллиантовой лиги в Риме, а также действующая вице-чемпионка мира в эстафете 4х400 м Шианн Салмон.

