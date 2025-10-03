Испанский автогонщик Фернандо Алонсо из Астон Мартин уверен, что еще сможет выступать в новом сезоне 2026 года.

"Не умею предсказывать будущее. Думаю, мне стоит подождать до мая следующего года. Если новым болидом Астон Мартин будет приятно управлять и если я буду достигать хороших результатов, то тогда возможно все.

Мы в любом случае все обсудим с (владельцем Астон Мартин) Лоуренсом Строллом, чтобы понять, что нужно команде. Сейчас интересы команды стоят на первом месте, а мои – на втором. Мне больше нечего доказывать, гоняясь по трассе", – цитирует Алонсо Motorsport.

44-летний Алонсо выступает в Формуле-1 с 2001 года. Он является чемпионом мира 2005 и 2006 годов.

