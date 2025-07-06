Чебет стала еще одной спортсменкой, которая установила мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине, пробежав 5000 метров за 13 минут 58,06 секунды.

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Предыдущее достижение принадлежало эфиопке Гудаф Тсегай, которая в сентябре 2023 года пробежала такую же дистанцию за 14 минут 00,21 секунды. "Когда я ехала сюда к Юджину, я настраивалась на установление мирового рекорда. Я очень счастлива", – лаконично прокомментировала BBC свой рекорд Беатрис Чебет.

Напомним, Беатрис Чебет на Олимпиаде в Париже выиграла золото на дистанции 5 км и 10 км, а в мае прошлого года стала мировой рекордсменкой на дистанции 10000 метров.

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