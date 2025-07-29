В горах Пакистана произошел серьезный обвал, в результате которого пострадала чемпионка Олимпийских игр Лаура Дальмайер, сообщает Eurosport.

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31-летняя немка находилась там на отдыхе и получила значительные повреждения после камнепада. Кто-то из спутников Дальмайер сумел подать сигнал бедствия и запросить эвакуацию. Но из-за тяжелых условий в горах экс-биатлонистку до сих пор не смогли доставить в безопасное место. Спасательная операция продолжается.

Добавим, что Лаура Дальмайер одержала семь побед на чемпионатах мира и дважды выигрывала золотые медали Олимпийских игр.

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