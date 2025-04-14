Адамс в интервью для The Sun призналась, что завершила отношения с моделью Эллой Берг, которые длились около 7 лет, из-за того, что та продавала свои откровенные фотографии на OnlyFans. Стоит добавить, что пара воспитывала двухлетнего сына, который родился в результате ЭКО (экстракорпорального оплодотворения – прим.).

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"Я всегда невероятно поддерживала карьеру Эллы и ее выбор, включая ее работу на OnlyFans. Она потрясающая женщина, и я восхищаюсь ее уверенностью и независимостью. Однако, как бы я ни уважала то, что она делает, я не могу отрицать, что это повлияло на наши отношения.

Родительство меняет твой взгляд на многие вещи, и мне пришлось быть по-настоящему честной с собой относительно своих эмоций и того, что лучше для нашей семьи. Мы впервые обсудили идею развода пять месяцев назад, и пришли к решению в течение некоторого времени", – рассказала Адамс.

Напомним, 42-летняя Никола Адамс завоевала золото на Олимпиадах в Лондоне и Рио. В 2016 году она также стала чемпионкой мира. Затем перешла в профессионалы, но провела лишь шесть поединков: 5 побед (3 КО), 1 ничья. Адамс вынужденно завершила карьеру из-за разрыва зрачка и ухудшения зрения.

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