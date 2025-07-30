Лаура Дальмайер умерла в 31 год. Спасателям не удалось помочь биатлонистке после камнепада в Каракоруме.

Немецкая биатлонистка и альпинистка Лаура Дальмайер трагически погибла в Пакистане. Смерть спортсменки подтвердила пресс-служба Олимпийских игр со ссылкой на менеджмент-компанию немки.

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Поиски Лауры после камнепада продолжались почти 3 суток из-за ухудшенных погодных условий. Дальмайер смогла подать сигнал своей партнерше Марине Краусс, после чего связь с ней надолго исчезла.

Сегодня же из Пакистана поступила страшная весть – смерть двукратной чемпионки мира по биатлону официально подтвердили. Она не выжила после тяжелых травм, вызванных обвалом.

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