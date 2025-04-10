Двух россиян выбросили, фиаско прошлогоднего финалиста, обидчик Джоковича не смог развить успех: Мастерс в Монте-Карло
Состоялись все 8 матчей очередного раунда Мастерса в Монте-Карло. Результаты и отчет о них читайте в этой новости.
ATP 1000, Монте-Карло. Грунт. 1/8 финала
Джек Дрейпер – Алехандро Давидович Фокина – 1:2 (3:6, 7:6, 4:6)
Андрей Рублев – Артур Филь – 0:2 (2:6, 3:6)
Алексей Попырин – Каспер Рууд – 2:1 (6:4, 3:6, 7:5)
Даниэль Альтмайер – Карлос Алькарас – 0:2 (3:6, 1:6)
Маттео Берреттини – Лоренцо Музетти – 0:2 (3:6, 3:6)
Даниил Медведев – Алекс Де Минор – 0:2 (2:6, 2:6)
Нуну Боржеш – Стефанос Циципас – 0:2 (1:6, 1:6)
Алехандро Табило – Григор Димитров – 1:2 (3:6, 6:3, 2:6)
День начался с сенсации – Алехандро Давидович Фокина дожал пятого сеяного Джека Дрейпера. Матч длился почти три часа.
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К счастью, турнир продолжится без россиян. Последние представители страны-агрессора проиграли свои матчи 0:2 и бесславно покинули грунт Монте-Карло. Француз Филь выбил Рублева и отомстил за земляка Монфиса, а автралиец Де Минор еще убедительнее одолел Медведева.
Алексей Попырин имеет корни из "болот", однако родился в Австралии и выступает под флагом этой страны. Он создал главную сенсацию сегодня, выбив прошлогоднего финалиста Каспера Рууда. Норвежец упустил два матчбола, "расклеился" и пропустил Попырина дальше.
Карлос Алькарас спокойно разобрался с Даниэлем Альтмайером, отдав немцу лишь 4 гейма. В итальянском дерби Лоренцо Музетти оказался сильнее Маттео Берреттини – дважды по 6:3.
Стефанос Циципас подтверждает свой статус "повелителя Монте-Карло", где он выиграл в прошлом году, а в целом трижды в карьере. Грек не оставил мокрого места от Нуну Боржеша.
Алехандро Табило вчера сенсационно выбил Новака Джоковича, а сегодня снова был аутсайдером в противостоянии с Григором Димитровым. Чилиец затянул матч в три сета, однако все же вынужден вылетать.