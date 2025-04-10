Состоялись все 8 матчей очередного раунда Мастерса в Монте-Карло. Результаты и отчет о них читайте в этой новости.

ATP 1000, Монте-Карло. Грунт. 1/8 финала

Джек Дрейпер – Алехандро Давидович Фокина – 1:2 (3:6, 7:6, 4:6)

Андрей Рублев – Артур Филь – 0:2 (2:6, 3:6)

Алексей Попырин – Каспер Рууд – 2:1 (6:4, 3:6, 7:5)

Даниэль Альтмайер – Карлос Алькарас – 0:2 (3:6, 1:6)

Маттео Берреттини – Лоренцо Музетти – 0:2 (3:6, 3:6)

Даниил Медведев – Алекс Де Минор – 0:2 (2:6, 2:6)

Нуну Боржеш – Стефанос Циципас – 0:2 (1:6, 1:6)

Алехандро Табило – Григор Димитров – 1:2 (3:6, 6:3, 2:6)

День начался с сенсации – Алехандро Давидович Фокина дожал пятого сеяного Джека Дрейпера. Матч длился почти три часа.

Свитолина и компания показали последние тренировки перед матчами Кубка Билли Джин Кинг – кадры работы звездного состава

К счастью, турнир продолжится без россиян. Последние представители страны-агрессора проиграли свои матчи 0:2 и бесславно покинули грунт Монте-Карло. Француз Филь выбил Рублева и отомстил за земляка Монфиса, а автралиец Де Минор еще убедительнее одолел Медведева.

Алексей Попырин имеет корни из "болот", однако родился в Австралии и выступает под флагом этой страны. Он создал главную сенсацию сегодня, выбив прошлогоднего финалиста Каспера Рууда. Норвежец упустил два матчбола, "расклеился" и пропустил Попырина дальше.

Карлос Алькарас спокойно разобрался с Даниэлем Альтмайером, отдав немцу лишь 4 гейма. В итальянском дерби Лоренцо Музетти оказался сильнее Маттео Берреттини – дважды по 6:3.

Стефанос Циципас подтверждает свой статус "повелителя Монте-Карло", где он выиграл в прошлом году, а в целом трижды в карьере. Грек не оставил мокрого места от Нуну Боржеша.

Алехандро Табило вчера сенсационно выбил Новака Джоковича, а сегодня снова был аутсайдером в противостоянии с Григором Димитровым. Чилиец затянул матч в три сета, однако все же вынужден вылетать.