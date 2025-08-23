Мариус Линдвик и Иоганн Форфанг были обвинены в нарушении Кодекса этики и правил FIS.

Линдвик и Форфанг получили дисквалификацию на три месяца из-за манипуляций с костюмами на чемпионате мира-2025, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

В августе норвежским спортсменам предъявили обвинения в нарушении Кодекса этики и правил FIS после скандала на ЧМ-2025. Тогда в сети появилось видео, как тренер сборной Норвегии Мариус Бревиг делает определенные действия с костюмами для прыжков с трамплина. Позже результаты спортсменов аннулировали, в частности Мариуса Линдвика лишили серебряной медали.

Дальнейшее расследование подтвердило противоправные действия прыгунов. Линдвик и Форфанг согласились с дисквалификацией, кроме того, они выплатят 3000 швейцарских франков в качестве возмещения средств за расследование дела.

Руководство Норвежского лыжного союза признало факт манипуляций и отстранило от работы наставника сборной и его ассистентов. Однако в организации заявили, что прыгуны не знали о нарушении правил, такую же версию высказали Линдвик и Форфанг.

После скандала с костюмами, FIS внесла изменения в правила соревнований. Теперь спортсмены должны получать чипированный костюм от организации, а также отдавать собственные комплекты за 30 минут до начала соревнований и в течение 30 минут после них.

К слову, Мариус Линдвик является олимпийским чемпионом 2022 года, а Иоганн Форфанг выигрывал золото Олимпиады в 2018 году.

