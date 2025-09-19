София Голиченко и Артем Даренский, а также Мария Пинчук и Никита Погорелов пытаются попасть в Милан.

Украинские фигуристы София Голиченко и Артем Даренский заняли шестую позицию в короткой программе среди спортивных пар на олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano в Пекине.

Украинцы получили за свое выступление от судей в 57,17 балла: 32,18 балла за технику исполнения и 24,99 – за постановку программы.

Произвольная программа заключительного квалификационного старта на Олимпиаду-2026 у спортивных пар состоится в субботу, 20 сентября, начало – в 09:30 по Киеву. Голиченко и Даренский должны попасть в топ-3, чтобы завоевать лицензию в Милан-2026.

Украинские фигуристы Мария Пинчук и Никита Погорелов в танцах на льду заняли 10-ю позицию в ритмическом танце.

Выступление украинцев судьи оценили в 62,11 балла: 35,12 балла за технику исполнения и 26,99 – за постановку.

В воскресенье, 21 сентября, в 05:00 по Киеву в танцах на льду начнется борьба в произвольном танце. Путевку на Игры-2026 Пинчук и Погорелову принесет только финиш в топ-4.

