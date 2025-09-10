Две украинки завоевали медаль ЧЕ U-23 по академической гребле – единственная награда для Украины
Анастасия Козырь и Ксения Зинченко поднялись на подиум чемпионата Европы.
Украинки Анастасия Козырь и Ксения Зинченко финишировали третьими в финале соревнований женских парных двоек легкого веса и завоевали бронзовую медаль.
Результат Козырь и Зинченко, которых тренирует Дмитрий Меснянкин, стал лучшим в сборной Украины на европейском первенстве, состоявшейся в Рачице (Чехия).
Представители Украины выступали в восьми видах соревнований.
