Завершились матчи третьего круга Кубка мира по шахматам, на котором принимают участие украинские гроссмейстеры.

Мария Музычук в двух классических партиях победила грузинку Беллу Хотенашвили из Грузии. В 1/8 финала украинку ждет соотечественница Хотенашвили – Нана Джазгнидзе.

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Юлия Осьмак одержала победу в первой игре и сыграла вничью во второй партии. В следующем круге Юлия встретится с экс-чемпионкой мира и победительницей Турнира претенденток-2024 Тань Чжуньи.

Анна Музычук, которая занимает четвертую строчку в мировом рейтинге шахматисток, неожиданно быстро выбыла из соревнований. Титулованная украинка выиграла стартовую партию тай-брейка у Сонг Юйсинь, однако затем потерпела два поражения подряд и не смогла отыграться.

Добавим, что две лучшие шахматистки Кубка мира получат путевку на Турнир претенденток, который определит соперницу Цзюй Венцзюнь в матче за чемпионство мира.

Музычук попала в четверку лучших шахматисток мира