Юлия Стародубцева и Вероника Подрез очень быстро завершили свои выступления на грунтовом ITF W100 в испанской Сарагосе.

ITF W100, Сарагоса, грунт, 1/16 финала

Вероника Подрез – Оливия Гадецки – 1:2 (7:5, 1:6, 1:6)

Каролин Вернер – Юлия Стародубцева – 2:0 (6:2, 6:4)

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18-летняя Вероника Подрез впервые выступала на турнире ITF W100 и даже смогла вырвать первый сет у Оливии Гадецки, которая была второй сеяной соревнований. Впрочем, в дальнейшем австралийка не оставила сопернице никаких шансов на победу – дважды по 6:1.

В противостоянии Каролин Вернер и Юлии Стародубцевой фавориткой уже была украинка с третьим номером посева. Случилась неприятная сенсация – немка закрыла матч за два сета и полтора часа. Дальше в Сарагосе без представительниц Украины.