Дарья Иванова и Алина Мартынюк получили бронзовые награды Всемирных игр-2025 в Чэнду.

Иванова стала третьей в весовой категории до 52 кг в стиле К1. В "бронзовом" финале украинская спортсменка победила представительницу Турции Фейзанур Азизоглу – 3:0.

Также третье место на престижных соревнованиях в Чэнду заняла украинка Алина Мартынюк. В поединке за третье место Алина одолела индонезийку Сусанти Ндапатака – 3:0. Украинка выступала в весовой категории до 60 кг.

Добавим, что Глеб Мазур и Роман Щербатюк вышли в финалы соревнований по кикбоксингу, которые пройдут сегодня, 14 августа. Таким образом, Украина гарантированно выиграет еще две медали на Всемирных играх.

