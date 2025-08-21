Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко завоевали путевки в финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту среди женщин сезона 2025 года, сообщает официальный сайт турнира.

Магучих досрочно завершила соревнования Бриллиантовой лиги в Лозанне – украинка не покорила ни одной планки

Магучих по итогам 13 этапов соревнований набрала 35 зачетных баллов и заняла третье место в общем зачете. Ярослава была победительницей стартов в Сямэне и Шанхае.

Левченко, набрав 18 пунктов, заняла шестое место. Представительницу Польши Марию Жодзик, которая стала седьмой и в финал не попала, Юлия опередила на четыре очка. Лучший результат Левченко в сезоне-2025 – четвертые места в Сямэне, Шанхае и Стокгольме.

В финале Бриллиантовой лиги-2025 соперницами Магучих и Левченко будут австралийки Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон, победительница этапа в Лондоне Морган Лейк и немка Кристина Гонзель, которая стала одной из трех прыгуний, завоевавших "золото" в Лозанне – на завершающем этапе регулярного сезона.

Рейтинг прыгуний в высоту по итогам этапов Бриллиантовой лиги-2025

Финал сезона-2025 Бриллиантовой лиги в женских прыжках в высоту состоится в швейцарском Цюрихе 27 августа – первый соревновательный день.

