Две украинки попали в финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту – известны все соперницы по решающей стадии сезона
Ярослава Магучих и Юлия Левченко попали в звездную компанию.
Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко завоевали путевки в финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту среди женщин сезона 2025 года, сообщает официальный сайт турнира.
Магучих по итогам 13 этапов соревнований набрала 35 зачетных баллов и заняла третье место в общем зачете. Ярослава была победительницей стартов в Сямэне и Шанхае.
Левченко, набрав 18 пунктов, заняла шестое место. Представительницу Польши Марию Жодзик, которая стала седьмой и в финал не попала, Юлия опередила на четыре очка. Лучший результат Левченко в сезоне-2025 – четвертые места в Сямэне, Шанхае и Стокгольме.
В финале Бриллиантовой лиги-2025 соперницами Магучих и Левченко будут австралийки Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон, победительница этапа в Лондоне Морган Лейк и немка Кристина Гонзель, которая стала одной из трех прыгуний, завоевавших "золото" в Лозанне – на завершающем этапе регулярного сезона.
Рейтинг прыгуний в высоту по итогам этапов Бриллиантовой лиги-2025
Финал сезона-2025 Бриллиантовой лиги в женских прыжках в высоту состоится в швейцарском Цюрихе 27 августа – первый соревновательный день.
