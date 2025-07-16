Дарья Снигур и Анастасия Соболева одержали победы в своих матчах на соревнованиях серии ITF W75.

ITF W75, Витория-Гастейс (Испания), женщины, хард, 1/16 финала

Анета Лабуткова (Чехия, WTA №62) – Дарья Снигур (Украина, WTA №201) – 0:2 (3:6, 1:6)

ITF W75, Оломоуц (Чехия), женщины, грунт, 1/16 финала

Самира Де Стефано (Италия, WTA №381) – Анастасия Соболева (Украина, WTA №233) – 0:2 (3:6, 4:6)

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Дарья Снигур расправилась с Анетой Лабутковой в 1/16 финала испанского турнира ITF W75 на харде. Матч длился 1 час 8 минут. В первом сете украинка уверенно победила представительницу Чехии со счетом 6:3, а во втором Лабуткова чудом спаслась от бублика – Снигур поставила точку во встрече со счетом 6:1.

Следующей соперницей Дарьи станет Элли Шоппе (США, WTA №736).

В то же время Анастасия Соболева также пробилась в 1/8 финала. Правда, она выступала не на харде, а на грунте.

Первый сет Соболева забрала в свою пользу со счетом 6:3. Во второй партии итальянка Самира Де Стефано мощно стартовала и вела в счете 3:1, но не смогла реализовать преимущество. В итоге – победа Соболевой 6:4 с матч-пойнтом на подаче соперницы.

Далее Анастасию ожидает игра против Луцие Гавличковой (Чехия, WTA №948).

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