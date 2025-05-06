Дважды сенсационный чемпион – Чжао Синьтун выиграл чемпионат мира по снукеру
Китаец Чжао Синьтун добился исторического результата в финале чемпионата мира по снукеру, который завершился в Шеффилде.
В решающей встрече за чемпионский трофей представитель Китая встретился с 50-летним валлийцем Марком Уильмсом и выиграл с общим счетом 18:12.
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После первого дня финала Чжао лидировал 17:8. Британец сделал все возможное, чтобы выровнять положение, выиграл 4 партии подряд, но концовка встречи лучше далась Синьтуну.
Чжао Синьтун стал третьим в истории чемпионом мира по снукеру, имевшим на старте статус квалифаера. Ко всему прочему, он первый в истории чемпион мира из Китая и первый любитель, который добился такого достижения.
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