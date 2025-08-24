Вячеслав Белинский и Владислав Орлов сыграли в финальных встречах турниров ITF в Мариборе и Кракове. Результаты и отчеты о матчах – в этой новости "Футбол 24+".

ITF M25, Марибор (Словения), грунт, финал

Шон Кюнен (Франция, АТР № 604) – Вячеслав Белинский (Украина, АТР № 442) – 1:6, 6:2, 6:0

ITF M15, Краков (Польша), грунт, финал

Кароль Филар (Польша, № 1038) – Владислав Орлов (Украина, № 555) – 7:6 (11:9), 6:4

Украинец выиграл теннисный турнир в Польше, разбив вдребезги соперника в финале

21-летний Вячеслав Белинский, имея второй номер посева, был фаворитом решающей встречи против француза Шона Кюнена на турнире ITF M25 в словенском Мариборе. Впрочем, украинец провел очень неоднозначный поединок и потерпел поражение.

Уверенно выиграв первый сет, Белинский затем почти на глазах потерял уверенность – во втором сете он смог взять лишь два гейма, а в решающем и вовсе уступил под ноль.

Напомним, что в прошлый уик-энд Вячеслав Белинский завоевал трофей на турнире в Бельско-Бяла (Польша), разбив в финале вдребезги соперника из Венгрии Петера Файта – 6:2, 6:1.

30-летний украинец Владислав Орлов считался фаворитом финала на турнире серии ITF M15 в Кракове (Польша), но сенсационно проиграл местному теннисисту Каролю Филару, который занимает аж 1038-е место в мировом рейтинге.

Орлов, имея третий номер посева, уступил на тай-брейке в первой партии. Во втором сете он попытался общий счет выровнять, но Филар был уже неудержимым и стал победителем домашнего турнира.

Украинский теннисист стал победителем турнира парного разряда в Италии