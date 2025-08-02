Алексей Середа и Марк Гриценко продолжают в Сингапуре борьбу за медали.

Украинские прыгуны с трамплина успешно прошли первый этап квалификации, где выступали сразу 48 спортсменов.

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19-летний Середа с суммой 447,35 балла занял седьмое место, а 15-летний Гриценко расположился на 12-й позиции промежуточного протокола (418,30 баллов).

В воскресенье, 3 августа, в 05:00 по киевскому времени начнется полуфинал чемпионата мира по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. В тот же день в 12:30 по Киеву должен стартовать финал.

Середа и Гриценко финишировали в топ-5 на чемпионате мира по прыжкам в воду – медаль была близко