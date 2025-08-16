Два украинца лишились возможности разыграть теннисный трофей в Польше – Орлов потерпел в полуфинале невероятное поражение
Вячеслав Белинский вышел в финал турнира ITF М15 в Бельско-Бяла, а Владислав Орлов разочаровал.
ITF М15, Бельско-Бяла (Польша), грунт, 1/2 финала
Вячеслав Белинский (Украина, АТР № 436) – Алек Бекли (ЮАР, АТР № 538) – 6:4, 6:1
Владислав Орлов (Украина, АТР № 572) – Петер Файте (Венгрия, АТР № 518) – 7:6 (10:8), 5:7, 6:7 (4:7)
21-летний Белинский, имея первый номер посева, уверенно вышел в финал, переиграв представителя ЮАР Алека Бекли, у которого был третий номер посева.
Белинский в четырнадцатый раз в карьере сыграет в финале турнира ITF в одиночном разряде (шестой раз – в 2025 году) и будет бороться за свой девятый титул (четвертый – в этом сезоне).
Соперником Вячеслава Белинского должен был стать украинец Владислав Орлов. Он во втором полуфинале имел все предпосылки для победы над вторым сеяным Петером Файте из Венгрии, но разочаровал. Орлов в решающем сете вел в счете 4:1, но потерял преимущество и на тай-брейке потерпел поражение 4:7.
В субботу, 16 августа, Орлова в Бельско-Бяла ждет финальная встреча в парном разряде, где он выступает вместе с польским теннисистом Якубом Енджейчаком.
