ITF М15, Бельско-Бяла (Польша), грунт, 1/2 финала

Вячеслав Белинский (Украина, АТР № 436) – Алек Бекли (ЮАР, АТР № 538) – 6:4, 6:1

Владислав Орлов (Украина, АТР № 572) – Петер Файте (Венгрия, АТР № 518) – 7:6 (10:8), 5:7, 6:7 (4:7)

21-летний Белинский, имея первый номер посева, уверенно вышел в финал, переиграв представителя ЮАР Алека Бекли, у которого был третий номер посева.

Белинский в четырнадцатый раз в карьере сыграет в финале турнира ITF в одиночном разряде (шестой раз – в 2025 году) и будет бороться за свой девятый титул (четвертый – в этом сезоне).

Соперником Вячеслава Белинского должен был стать украинец Владислав Орлов. Он во втором полуфинале имел все предпосылки для победы над вторым сеяным Петером Файте из Венгрии, но разочаровал. Орлов в решающем сете вел в счете 4:1, но потерял преимущество и на тай-брейке потерпел поражение 4:7.

В субботу, 16 августа, Орлова в Бельско-Бяла ждет финальная встреча в парном разряде, где он выступает вместе с польским теннисистом Якубом Енджейчаком.

