Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, высказался о силе Александра Усика и сравнил его с другими выдающимися боксерами.

"Настоящее наследие формируется только со временем, но уже сейчас мы можем говорить об Усике как об одном из величайших боксеров.

Дэвид Хэй рассказал, смог бы победить Усика: "Он очень умный"

Я понимаю, что это только воображаемо, но какой был бы бой Мухаммеда Али с Усиком! Два гениальных боксера.

Считаю, что Александр победил бы Майка Тайсона, Ларри Холмса. Джо Фрейзер? Тоже возможно. Что больше всего поражает – Усик не такой уж и большой по габаритам", – сказал Хирн в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, 19 июля Усик во второй раз нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинец стал первым, со времен Мохаммеда Алли, кому покорилось это достижение.

Усик во второй раз победил Дюбуа: онлайн-трансляция – как это было