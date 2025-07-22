Народный депутат Украины, почетный президент Федерации стронгмена Украины Вирастюк рассказал, что поддержал законопроект 12414, который лишает НАБУ и САП независимости, подчиняя их Офису генпрокурора, потому, что эти структуры занимались не тем, что нужно делать.

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– Почему вы решили поддержать законопроект 12414, которым контроль над НАБУ и САП передается Генеральному прокурору?

– Мы буквально этот вопрос обсуждали, потому что вы не первый, кто спрашивает о том, почему мы это поддержали и за это проголосовали. Видимо, потому что они занимались не до конца тем, что нужно делать. Собирали на кого нужно и на кого не нужно, показывали немаленький объем работы, передавали дальше в прокуратуру. Дальше их не интересовало то, что будет происходить – главное пришить человеку какую-то проблему, а доказывать обратное – это твоя личная проблема становится.

Плюс к тому еще был скандал, который был недавно (речь об обысках в НАБУ 21 июля, которые СБУ и Офис Генпрокурора назвали "спецоперацией по нейтрализации российского влияния на НАБУ", и задержания одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. – прим.).

– А как это связано с исчезновением лиц без вести в условиях военного положения? Название законопроекта связано с этим, и в первом чтении он был связан с этим.

– Я так подробно не могу сказать, потому что не вхожу в комитет по вопросам правоохранительной деятельности – вы думаете, у меня феноменальная память, чтобы все помнить? Почему в первом чтении было так, а потом в комитете переиначили? Еще раз говорю – я не вхожу в тот комитет, поэтому настолько подробно все не отслеживаю, – цитирует Вирастюка Tribuna.com.

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