Мужская команда Нидерландов досрочно потеряла шансы на сохранение места в Лиге наций 2026 года. Это стало известно после победы сборной Сербии над командой Канады (15:25, 25:22, 25:18, 25:22) в предпоследний игровой день текущего турнира.

Украина не без проблем дожала Нидерланды в волейбольной Лиге Наций

Сборные Сербии и Нидерландов ведут борьбу за предпоследнюю позицию в таблице, которая позволит остаться в Лиге наций на следующий сезон. Нидерландцы проиграли канадцам, а сербы – победили. Таким образом, друзья России получили преимущество над "оранжевыми", которые уже при любых раскладах не поднимутся выше последнего места.

Нидерланды, имея одну победу в 11-ти матчах, еще могут опередить сборную Китая. Однако китайцы как хозяева Финала восьми текущего розыгрыша имеют сохраненное место на сезон-2026.

Сборная Нидерландов 16 июля встречалась с командой Украины и уступила лишь на тай-брейке. "Сине-желтые" в следующем матче после той победы сенсационно проиграли Сербии в трех сетах.

Украина сенсационно проиграла друзьям России со дна волейбольной Лиги наций – выход в плей-офф зависит от последнего тура