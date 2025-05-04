НХЛ 2024/25, первый раунд плей-офф

Даллас – Колорадо – 4:2

Шайбы: Рантанен, 48, 54, 60 (пустые), Джонстон, 57 – Мэнсон, 30, Маккиннон, 41

Даллас выиграл серию 4:3

Решающий матч полноценной серии получился драматичным. Колорадо в середине второго периода вышел вперед, умудрившись забить в меньшинстве. На 31-й секунде третьего периода Маккиннон удвоил преимущество Эвеланш, и техасская публика изрядно так напугалась.

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Впрочем, Даллас за 9 минут перевернул игру в свою пользу! Хозяев повел за собой Микко Рантанен, который отдал Колорадо почти 10 лет, посреди нынешнего сезона был обменян в Каролину, а затем перебрался к Старз. Под занавес серии против бывшей команды финн просто озверел – 11 очков за 3 матча.

Сегодня Рантанен дублем сравнял счет, предассистом поспособствовал победной шайбе Джонстона, а за три секунды до финальной сирены оформил хет-трик броском по пустым воротам. 4:2 – Даллас выходит во второй раунд, где сыграет против победителя пары Виннипег – Сент-Луис (там также все закрутилось до седьмого матча).