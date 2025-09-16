Олег Дорощук выступил в финале чемпионата мира-2025 в прыжках в высоту. Результаты и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

ЧМ-2025 по легкой атлетике, мужчины, прыжки в высоту

1. Гамиш Керр (Новая Зеландия) – 2,36

2. У Сан Хек (Корея) – 2,34

3. Ян Штефела (Чехия) – 2,31

4. Олег Дорощук (Украина) – 2,31

Дорощук вышел в финал ЧМ в прыжках в высоту, Кравчук и Никитин завершили выступления в квалификации

Олег Дорощук в квалификации покорил планку на высоте 2,25 метра. С этим результатом он вместе с японцем Риоичи Акамацу разделил первое место по меньшему количеству попыток.

Финал украинец начал с уверенного покорения планки на 2,20 метра. На этой высоте в борьбе осталось 12 из 13-ти атлетов, которые прошли через отбор. Далее – Дорощук также с первого раза разобрался с планками на 2,24 и 2,28 метра.

Высота 2,31 метра. До нее добрались сразу семь атлетов. Дорощук с первого раза планку не покорил, как и со второго. Однако с третьей попытки он планку перелетел. Вместе с Олегом дальше прошли еще трое. Итак, на высоте 2,34 метра развернулась основная борьба за медали. Все четверо две первые попытки провалили. У Сан Хек и Керр в третьей попытке оказались успешными и гарантировали себе подиум. Дорощук, к сожалению, планку не покорил и завершил борьбу на четвертой позиции, хотя и показал свой лучший прыжок в этом сезоне. Третьим финишировал Штефела. Золото выиграл Гамиш Керр, а У Сан Хек занял второе место.

