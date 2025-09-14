Состоялась квалификация в мужских прыжках в высоту на чемпионате мира-2025 в Токио.

Украинские прыгуны в высоту Олег Дорощук, Дмитрий Никитин и Вадим Кравчук приняли участие в предварительных отборочных прыжках на ЧМ-2025 по легкой атлетике.

Еще один украинец бесславно завершил выступления на ЧМ по легкой атлетике – не попал даже в полуфинал отбора

Лидер сборной Украины в этом виде легкой атлетики Олег Дорощук с первой попытки покорил планку на высоте 2,16 метра, а затем также с первого раза перелетел планку на 2,21 метра.

Вадим Кравчук со второй попытки справился с высотой 2,16 метра, а вот планку на 2,21 не покорил.

Дмитрий Никитин, как и Кравчук, со второй попытки перелетел через планку на 2,16 метра, а потом с третьего раза покорил высоту 2,21 метра.

Таким образом, 21 атлет из 33-х, вышедших на высоту 2,21 метра, продолжили квалификацию на 2,25 метра. Среди них были двое украинцев – Дорощук и Никитин. Дорощук вышел в сектор вторым и сразу уверенно через планку перелетел. Никитин, к сожалению, с трех попыток эту высоту не покорил и завершил свои выступления на чемпионате мира.

В итоге Олег Дорощук вошел в число из 13 финалистов.

Итоговый протокол квалификации ЧМ-2025 по легкой атлетике в прыжках в высоту (мужчины)

