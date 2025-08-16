Олег Дорощук выступил на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии (Польша). Результаты соревнований и отчет о них – в этой новости "Футбол 24+".

Бриллиантовая лига-2025, Силезия (Польша), прыжки в высоту, мужчины

1. Гамиш Керр (Новая Зеландия) – 2.33 метра

2. Джувон Гаррисон (США) – 2.28 метра

3. Олег Дорощук (Украина) – 2.28 метра

Рекорд сезона Дорощука едва устоял на этапе Бриллиантовой лиги в Монако – результат украинца держится с марта

24-летний Дорощук уверенно начал выступления с высоты 2,14 метра, а затем также с первой попытки покорил планку на 2,18 метра. С высотой 2,22 метра Олег справился со второй попытки. Следующую высоту на 2,25 метра украинец снова играючи покорил, а вот планку на 2,28 метра перелетел только со второй попытки.

Основная борьба за призовые места развернулась на высоте 2,30 метра. Дорощук в итоге ее так и не покорил. Разочарование пережил и американец Джувон Гаррисон. А вот Гамиш Керр из Новой Зеландии планку с третьей попытки перелетел и стал победителем этапа. Уже в этом статусе он взлетел на 2,33 метра и пытался взять высоту 2,35 метра – неудачно.

В итоге Дорощук занял третье место – уступил американцу по количеству использованных попыток.

Украинец в пятый раз подряд добрался до подиума на этапах Бриллиантовой лиги. Кроме серебра на нынешних соревнованиях в Риме, он также год назад был призером этапов серии в Хожуве, Риме и Брюсселе.

