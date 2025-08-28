В швейцарском Цюрихе мужчины разыграли медали финала Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту. Результат и отчет битвы с участием украинца Олега Дорощука – в этой новости "Футбол 24+".

Дорощук соревновался с 5 оппонентами, которые также пробились в финал. Украинец подтверждал статус одного из фаворитов, легко забирая стартовые высоты. Минимальные проблемы начались на 2.22 м – Олег немного ошибся на первой попытке, но дальше все спокойно.

Постепенно большинство участников отсеялись, оставив Дорощука один на один с олимпийским чемпионом Парижа-2024 – новозеландцем Гамишем Керром. На 2.30 пошла "взрослая заруба". Дорощук и Керр не смогли покорить высоту с первой попытки.

Украинец не справился и со второго подхода, а вот новозеландец преуспел. Дорощуку понадобилась третья попытка, что означало отставание на следующей планке. Ее поднимают на 2.32.

Керр снова впереди, взяв эту высоту с первой попытки. Дорощуку не удалось, но он попросил перенести на 2.34. Риск не сработал – Олег финиширует вторым, повторив вчерашний результат Ярославы Магучих. Керр забирает кольцо с бриллиантом, подиум дополнил американец Джувон Харрисон, который остановился еще на 2.25.