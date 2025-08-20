Олег Дорощук в Брюсселе поборется за путевку в решающий этап, а Дмитрий Никитин будет дебютировать.

Украинские прыгуны в высоту Олег Дорощук и Дмитрий Никитин попали в стартовый лист на этап Бриллиантовой лиги в Брюсселе (Бельгия). Этот старт будет завершающим перед финалом в мужских прыжках в высоту.

Дорощук в пятый раз подряд стал призером этапа Бриллиантовой лиги

Всего на бельгийском этапе выступят 10 спортсменов. Дорощук в этом сезоне выиграл бронзу на этапе в Силезии и серебро в Риме. Никитин дебютирует в Бриллиантовой лиге – к этому событию он подходит с бронзой, которую завоевал на этапе Континентального тура в Будапеште (Венгрия).

На сегодня Дорощук занимает в общем зачете Бриллиантовой лиги шестое место – эта позиция проходная в финал. Главная задача украинца в Бельгии – удержать свое место. Олегу надо финишировать не ниже пятого места. Если он будет ниже, то попадет в финал при условии, что не проиграет три места Марку Фассинотти.

Топ-8 общего зачета Бриллиантовой лиги в мужских прыжках в высоту

1. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – 29 очков

2. Джувон Харрисон (США) – 23

3. Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 22

4. Шелби Макьюэн (США) – 17

5. У Сан Хек (Республика Корея) – 16

6. Олег Дорощук (Украина) – 13

7. Ян Штефела (Чехия) – 11

8. Марко Фассинотти (Италия) – 10

Заявка на этап Бриллиантовой лиги в Брюсселе в мужских прыжках в высоту

Магучих призналась в изменениях техники прыжка накануне очередного этапа Бриллиантовой лиги