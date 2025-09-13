Игрок национальной команды Украины по пляжному футболу Иван Пашко поделился новостью о том, что матч за бронзу Евролиги-2025 между украинской сборной и командой Беларуси в воскресенье, 14 сентября, сыгран не будет.

Украина не вышла в финал Суперфинала Евролиги-2025 по пляжному футболу среди мужчин – матч за бронзу должна бойкотировать

"Сборная Украины должна была бы сыграть матч за третье место в Суперфинале Евролиги-2025. Но, так как организаторы допускают этих у**бков (сборную Беларуси) участвовать в турнире, (то) Украина не сможет побороться за бронзу", – написал Пашко в сториз Instagram.

Как известно, есть приказ Минмолодьспорта, который запрещает украинским спортсменам встречи с представителями России и Беларуси, если те не имеют так называемый "нейтральный" статус.

Украина в драматическом матче упустила победу над Испанией в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу